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30 мая 2025, 08:10

Россия атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА: ПВО приземлила более 50 дронов

30 мая 2025, 08:10
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Ночью 30 мая оккупационная армия РФ запустила по Украине 92 средства воздушного нападения – баллистические ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 56 вражеских целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Основными направлениями воздушного удара врага стали Харьковщина, Одесщина и Донетчина. Известно, что Россия направила на Украину:

  • две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области;
  • 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из направлений: Миллерово, Орел, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 26 — сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно утрачены/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки были зафиксированы попадания в 12 локациях.

Напомним, на днях Силы обороны уничтожили российский ЗРК Бук-М3 стоимостью $45 млн.

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