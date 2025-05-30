Россия атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА: ПВО приземлила более 50 дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Ночью 30 мая оккупационная армия РФ запустила по Украине 92 средства воздушного нападения – баллистические ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 56 вражеских целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Основными направлениями воздушного удара врага стали Харьковщина, Одесщина и Донетчина. Известно, что Россия направила на Украину:

две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области;

90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из направлений: Миллерово, Орел, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 26 — сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно утрачены/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки были зафиксированы попадания в 12 локациях.

Напомним, на днях Силы обороны уничтожили российский ЗРК Бук-М3 стоимостью $45 млн.