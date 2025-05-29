В Киеве и области – желтый уровень опасности из-за грозы
В ближайшие дни и до конца дня 29 мая в столице и области ожидается гроза
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.
Синоптики предупреждают об I уровня опасности (желтый).
Отмечается, что ненастье может повлиять на работу транспорта, коммунальных и строительных служб.
Напомним, ранее известный синоптик рассказал, какой будет погода летом 2025 года.
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