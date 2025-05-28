Моряки-пограничники уничтожили 14 вражеских "шахедов"

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В ночь на 28 мая бойцы Морской охраны Госпогранслужбы сбили в небе над югом Украины 9 дронов-камикадзе типа «shahed-131/136», запущенных армией РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В сложных ночных условиях, во время массированной атаки, морские пограничники обнаружили девять вражеских "шахедов" и все уничтожили", - говорится в сообщении.

Таким образом, только за последние двое суток моряки-пограничники уничтожили 14 дронов-камикадзе "shahed-131/136".

Напомним, Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 28 мая.