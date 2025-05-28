Моряки-прикордонники знищили 14 ворожих "шахедів"
У ніч на 28 травня бійці Морської охорони Держприкордонслужби збили у небі над півднем України 9 дронів-камікадзе типу «shahed-131/136», які запустила армія РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"У складних нічних умовах, під час масованої атаки, морські прикордонники виявили дев’ять ворожих "шахедів" та усі знищили", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, лише за останні дві доби моряки-прикордонники знищили 14 дронів-камікадзе "shahed-131/136".
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії станом на 28 травня.
Через атаку російських БпЛА на Харківщині виникли пожежі: є загиблийВсі новини »
28 травня 2025, 10:50Слов'янськ атакували чотири "шахеди": пошкоджено ліцей
28 травня 2025, 09:56Росія атакувала Україну ракетами та ударними БпЛА: як відпрацювала ППО
28 травня 2025, 09:20
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
Завтра в Україні очікується до +26 тепла, але подекуди зливи
28 травня 2025, 14:11На Прикарпатті підлітки викинули кота з третього поверху
28 травня 2025, 13:57Експерт розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми
28 травня 2025, 13:52На Полтавщині шкільний автобус з’їхав у кювет: постраждали діти
28 травня 2025, 13:42На Запоріжжі ще з одного села оголосили примусову евакуацію
28 травня 2025, 13:40Скандал на Полтавщині: 29 людей незаконно утримували у психлікарні
28 травня 2025, 13:38На Закарпатті на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 10 порушників
28 травня 2025, 13:33На Житомирщині сталася пожежа на деревообробному підприємстві
28 травня 2025, 13:27Росіяни скинули вибухівку на цивільну автівку під Херсоном
28 травня 2025, 13:20На Буковині прикордонники виявили контрабандистів із сигаретами на півмільйона гривень
28 травня 2025, 12:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі блоги »