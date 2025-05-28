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28 травня 2025, 12:49

Моряки-прикордонники знищили 14 ворожих "шахедів"

28 травня 2025, 12:49
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фото: ілюстративне
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У ніч на 28 травня бійці Морської охорони Держприкордонслужби збили у небі над півднем України 9 дронів-камікадзе типу «shahed-131/136», які запустила армія РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"У складних нічних умовах, під час масованої атаки, морські прикордонники виявили дев’ять ворожих "шахедів" та усі знищили", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, лише за останні дві доби моряки-прикордонники знищили 14 дронів-камікадзе "shahed-131/136".

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії станом на 28 травня.

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