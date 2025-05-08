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08 мая 2025, 12:49

Евро вместо доллара: валютная стратегия Украины может измениться

08 мая 2025, 12:49
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фото: Reuters
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Национальный банк Украины рассматривает возможность заменить доллар США на евро как основную валюту, на которую ориентируется гривна

Об этом в интервью Reuters заявил глава Национального банка Андрей Пышный, передает RegioNews.

По его словам, Украина все больше сотрудничает с Евросоюзом, а в мире растет нестабильность. Именно поэтому сейчас рассматривают евро как более надежную ориентацию.

Пока что главная валюта для операций НБУ – это доллар, но количество расчетов в евро постепенно увеличивается.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году НБУ фиксировал курс на уровне около 29 грн за долл., а с октября 2023 года перешел в режим управляемого курса, ориентируясь на доллар.

Украина ожидает вступления в Евросоюз до 2030 года. По аналогии Молдова уже в этом году перешла на евро как референсную валюту.

НБУ прогнозирует, что благодаря евроинтеграции и постепенному восстановлению экономика будет расти на 3,7–3,9% в ближайшие два года. Но дальнейшие перспективы зависят от развития войны.

Напомним, по состоянию на 8 мая, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 2 копейки, евро прибавил 11 копеек.

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