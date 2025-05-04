Украинцев предупредили о возможных отключениях света летом: названа причина

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В Украине летом текущего года возможен определенный дефицит электроэнергии в вечерние часы, в том числе в жару

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк, передает RegioNews со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

По его словам, причина того, что на атомных энергоблоках будут проводиться ремонтные кампании летом, и они "не будут давать того объема электрической энергии в сеть".

"Соответственно, будут давать где-нибудь частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", - сообщил он.

Ранее в Укрэнерго сообщили, вернутся ли отключение света.