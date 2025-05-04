Украинцев предупредили о возможных отключениях света летом: названа причина
В Украине летом текущего года возможен определенный дефицит электроэнергии в вечерние часы, в том числе в жару
Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк, передает RegioNews со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".
По его словам, причина того, что на атомных энергоблоках будут проводиться ремонтные кампании летом, и они "не будут давать того объема электрической энергии в сеть".
"Соответственно, будут давать где-нибудь частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", - сообщил он.
Ранее в Укрэнерго сообщили, вернутся ли отключение света.
Зеленский предупредил о возможных ударах РФ по энергетикеВсе новости »
17 апреля 2025, 18:36Россияне воруют украинскую электроэнергию: за два месяца украдено уже 10 млн кВт
01 апреля 2025, 03:20Россияне ударили по Запорожской области: обесточена высоковольтная ЛЭП, повреждены дачи
31 марта 2025, 08:20
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
Во Львовской области из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов
04 мая 2025, 12:59В Харьковской области за сутки в результате атак врага один человек погиб, еще четверо - ранены
04 мая 2025, 12:29Украинские морские дроны сбили оба российских истребителя Су-30
04 мая 2025, 11:52В результате дроновой атаки на Черкассы возникло 5 пожаров
04 мая 2025, 10:05Россияне ударили по торговому центру в Киеве
04 мая 2025, 09:51В Украине стартовал сезон клубники: какие цены
03 мая 2025, 22:45"Это уже последний шаг": Елена Кравец призналась, как относится к пластической хирургии
03 мая 2025, 22:15Россияне атаковали Донбасс: есть погибшие
03 мая 2025, 21:45На Киевщине в руках у ребенка взорвалась граната
03 мая 2025, 21:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США