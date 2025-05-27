Российская армия потеряла почти 1000 военных за сутки, – Генштаб
За последние сутки армия РФ потеряла на войне против Украины 900 солдат, 17 артиллерийских систем и 64 единицы автомобильной техники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее бойцы ГУР разбили российский грузовой поезд, перевозивший горючее на временно оккупированной территории Запорожской области.
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