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В понедельник, 26 мая, около 11:30 россияне нанесли удар по Днепровскому району Херсона

Об этом сообщает Херсонская МВА , передает RegioNews.

В результате обстрела в очередной раз пострадал один из детских садов. Повреждены 13 окон, 2 двери, 2 площадки и частично цоколь.

К медикам за помощью обратилась 43-летняя женщина, попавшая под вражеский обстрел на рабочем месте. У пострадавшей – минно-взрывная травма и обломочные ранения лица и глаза.

Напомним, 26 мая в Херсоне оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль. Пострадала 46-летняя женщина.