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В ночь на 26 мая российские войска снова атаковали Хмельницкую область

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

"Их складские помещения, цеха и административные здания. Также повреждены 18 жилых домов, хозяйственное сооружение и линия электропередач", – говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы – идет ликвидация последствий.

Напомним, в ночь на 25 мая Хмельницкая область подверглась ракетным обстрелам со стороны России. В результате атаки погибли четверо гражданских, пятеро получили ранения. Повреждена жилищная и социальная инфраструктура.