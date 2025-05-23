За сутки ВСУ ликвидировали 1050 россиян, — Генштаб

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 22 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 050 российских захватчиков, два танка, одну ББМ, 43 артсистемы, две РСЗО, 148 БпЛА оперативно-тактического уровня и 139 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 978 тысяч солдат.

Напомним, в 2025 году российская армия уже лишилась 185 тысяч солдат.