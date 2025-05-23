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23 мая 2025, 13:55

На Курщине украинские дронщики сожгли укрытия и позиции управления БпЛА россиян

23 мая 2025, 13:55
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фото: ГПСУ
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На Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли сокрушительные удары по российским позициям. Армия РФ понесла значительные потери

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, на днях украинские дронщики поразили:

  • один российский танк;
  • 10 мест укрытия пехоты;
  • 10 штурмовиков;
  • две позиции взлета и управления вражеских БпЛА;
  • две позиции вражеской артиллерии;
  • две телекоммуникационные башни;
  • один склад с боекомплектом.

"Прицельные удары и ликвидированный враг - только такой результат работы подразделения РУБпАК "Прайм", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области пограничники нанесли ряд высокоточных ударов по технике, средствам связи и живой силе оккупационной армии РФ.

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