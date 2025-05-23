На Курщине украинские дронщики сожгли укрытия и позиции управления БпЛА россиян
На Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли сокрушительные удары по российским позициям. Армия РФ понесла значительные потери
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, на днях украинские дронщики поразили:
- один российский танк;
- 10 мест укрытия пехоты;
- 10 штурмовиков;
- две позиции взлета и управления вражеских БпЛА;
- две позиции вражеской артиллерии;
- две телекоммуникационные башни;
- один склад с боекомплектом.
"Прицельные удары и ликвидированный враг - только такой результат работы подразделения РУБпАК "Прайм", - говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области пограничники нанесли ряд высокоточных ударов по технике, средствам связи и живой силе оккупационной армии РФ.
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