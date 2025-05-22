Сухопутные войска ВСУ сбили 225 российских дронов
В течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 225 средств воздушной разведки и нападения РФ
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Известно, что за неделю российская армия потеряла:
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БПЛА "Shahed-131/136" - 152 ед
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БПЛА "Орлан 10/30" - 3 ед.;
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БПЛА "Zala" - 10 ед.;
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БПЛА "Supercam" - 8 ед.;
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БПЛА "Ланцет" - 11 ед;
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БПЛА "Молния" - 37 ед.
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БПЛА "Привет-82" - 4 ед.
"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства!", ― говорится в сообщении.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину баллистической ракетой и 128 ударными дронами. Силы ПВО обезвредили 112 вражеских БпЛА.
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