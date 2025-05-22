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22 мая 2025, 21:15

Сухопутные войска ВСУ сбили 225 российских дронов

22 мая 2025, 21:15
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иллюстративное фото: росСМИ
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В течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 225 средств воздушной разведки и нападения РФ

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

Известно, что за неделю российская армия потеряла:

  • БПЛА "Shahed-131/136" - 152 ед

  • БПЛА "Орлан 10/30" - 3 ед.;

  • БПЛА "Zala" - 10 ед.;

  • БПЛА "Supercam" - 8 ед.;

  • БПЛА "Ланцет" - 11 ед;

  • БПЛА "Молния" - 37 ед.

  • БПЛА "Привет-82" - 4 ед.

"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства!", ― говорится в сообщении.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину баллистической ракетой и 128 ударными дронами. Силы ПВО обезвредили 112 вражеских БпЛА.

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