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22 мая 2025, 16:00

Охотники ГУР показали, как "кромсают" на поле боя пехоту и технику оккупантов

22 мая 2025, 16:00
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скриншот с видео
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Бойцы подразделений активных действий ГУР МО Украины беспощадно уничтожают на фронте российских захватчиков

Кадры охоты на оккупантов обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"На видео ― очередные эпизоды результативной боевой работы разведчиков: разбита российская военная техника, разорван транспорт оккупантов, разнесены в пепел укрытия московитов", ― говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили технику, артиллерию и ликвидировали более 100 оккупантов.

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