Звезда "МастерШеф" вступил в ряды ВСУ

фото с инстаграмма шеф-повара

Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показался в военной форме. Он заявил, что станет частью украинской армии, однако подробности пока не раскрыл

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на инстаграмм-страницу Эктора.

Эктор Хименес-Браво приехал к военнослужащим 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Он заявил, что больше не может сидеть дома и сделал то, на что он решался несколько лет. Мужчина добавил, что станет частью ВСУ.

Эктор тренируется и учится стрелять. Хименес-Браво подчеркнул, что украинская армия – это уже не просто оборона, а технологии, холодная выдержка и сила.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный ведущий Максим Нелипа.