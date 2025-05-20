Звезда "МастерШеф" вступил в ряды ВСУ
Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показался в военной форме. Он заявил, что станет частью украинской армии, однако подробности пока не раскрыл
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на инстаграмм-страницу Эктора.
Эктор Хименес-Браво приехал к военнослужащим 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Он заявил, что больше не может сидеть дома и сделал то, на что он решался несколько лет. Мужчина добавил, что станет частью ВСУ.
Эктор тренируется и учится стрелять. Хименес-Браво подчеркнул, что украинская армия – это уже не просто оборона, а технологии, холодная выдержка и сила.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный ведущий Максим Нелипа.
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