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16 мая 2025, 16:35

Был реальный шанс: Зеленский прокомментировал переговоры РФ и Украины в Турции

16 мая 2025, 16:35
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Фото: YouTube
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По словам Зеленского, был шанс сделать важные шаги, но Путин не прилетел в Турцию. Он добавил, что Украина готова делать реалистичные шаги для завершения войны

Об этом президент Украины сказал во время пленарного заседания саммита Европейского политического сообщества, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, на этой неделе был шанс сделать важные шаги к завершению войны. Однако Путин испугался приехать в Турцию. Зеленский подчеркнул, что он сам был в Стамбуле и Анкаре, и был готов ко встрече, но российский диктатор не согласился ни на что.

"Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", – сказал президент Украины.

Следует отметить, что в СМИ уже появились сообщения, что россияне выдвигали нереалистические требования для прекращения огня. В частности, они хотят, что Украина вывела войска из своих регионов.

Напомним, в Турции 16 мая прошла встреча российской и украинской делегаций. В СМИ также появлялись сообщения, что россияне почти за мгновение до встречи требовали общения исключительно с Украиной без присутствия представителей Турции и США.

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