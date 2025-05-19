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19 мая 2025, 07:05

В ВМС оценили вероятность ударов "Калибрамы" с моря

19 мая 2025, 07:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 19 мая, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 5 суден, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 8 суден, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, недавно в Одесской области моряки обнаружили морскую мину. Ее уничтожили методом дистанционного подрыва.

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