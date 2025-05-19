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19 мая 2025, 03:55

На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила укрытие, где прятались российские штурмовики

19 мая 2025, 03:55
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фото: ГПСУ
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На Сумском направлении воины бригады "Стальная Граница" отследили при попытке штурма двоих оккупантов и их укрытие. Вражеские цели уничтожили дронами-камикадзе

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Не медля, пограничники нанесли точный удар FPV-дронами по вражескому блиндажу, а впоследствии и по самим оккупантам. В результате — уничтожено укрытие противника и по меньшей мере два орка", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Сумском направлении FPV-расчет бригады "Стальная Граница" уничтожил два вражеских укрытия российских пилотов БпЛА.

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