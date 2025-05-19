В ВСУ назвали потери россиян за неделю
За прошедшую неделю, с 11 по 18 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 7 840 оккупантов, а также 2 291 единицу вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
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40 танков;
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111 боевых бронированных машин;
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310 артиллерийских систем;
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шесть РСЗО;
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восемь установок ПВО;
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953 единицы автотехники;
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14 единиц спецтехники.
"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере один вертолет и 848 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.
Напомним, в 2025 году российская армия уже потеряла более 177 тысяч солдат.
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