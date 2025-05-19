В ВСУ назвали потери россиян за неделю

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 11 по 18 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 7 840 оккупантов, а также 2 291 единицу вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

40 танков;

111 боевых бронированных машин;

310 артиллерийских систем;

шесть РСЗО;

восемь установок ПВО;

953 единицы автотехники;

14 единиц спецтехники.

"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере один вертолет и 848 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.

Напомним, в 2025 году российская армия уже потеряла более 177 тысяч солдат.