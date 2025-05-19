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19 мая 2025, 06:45

В ВСУ назвали потери россиян за неделю

19 мая 2025, 06:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю, с 11 по 18 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 7 840 оккупантов, а также 2 291 единицу вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 40 танков;

  • 111 боевых бронированных машин;

  • 310 артиллерийских систем;

  • шесть РСЗО;

  • восемь установок ПВО;

  • 953 единицы автотехники;

  • 14 единиц спецтехники.

"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере один вертолет и 848 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.

Напомним, в 2025 году российская армия уже потеряла более 177 тысяч солдат.

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