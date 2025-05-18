Заявление комбата 47 ОМБр: знак протеста против некомпетентных решений командования ВСУ на Курщине
Слова комбата Ширшина невозможно проигнорировать - это беспрецедентная по резкости критика и вызов, требующий официальной реакции Ставки Верховного главнокомандующего, главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба, командующего сухопутными войсками, командующего группировкой войск "Курск".
47-я бригада выполняет задачи на Курщине, и такие вопросы, которые задал комбат Ширшин в фейсбуке, задают на этом направлении и некоторые другие украинские командиры.
Цитата:
"Подробнее задач, как на текущем направлении я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорила потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом кроме как к провалам не приводит ни к чему. Все, на что способны - выговоры, расследование, наложение взысканий. Идут все в ср*ку. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались.
Соответствующий рапорт написан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время, поэтому скоро буду готов рассказать некоторые моменты друзьям-журналистам.
Спасибо Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine ! Надеюсь ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи.
О чем идет речь?
О чем идет речь мы видим прямо сейчас по видео у села Теткино, которое враг выкладывает из своих дронов - попытка атаковать колоннами техники в лоб под наблюдением и поражением российскими дронами приводит к значительным потерям техники и людей. Поставленные задачи не всегда отвечают возможностям войск, рельефа и элементарной тактике. Недооценка военным командованием угрозы дронов приводит к провалам в инженерном обеспечении, защите техники и людей, грубым ошибкам в планировании и применении войск. Политическая задача вести боевые действия на территории врага, поставленного Ставкой, плохо организована и спланирована на оперативном и тактическом уровне, и никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки многократно, не считая потерь.
Кто же этот комбат, кто выступил против?
Александр Ширшин - интеллектуальный и образованный человек, его случайное фронтовое фото, как он читает в окопе, книгу философа Тимоти Снайдера в 22-м году обошло весь мир. Ширшин защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, он пошел на войну в 80-й десантно-штурмовую бригаду, стал командиром взвода. Впоследствии стал командиром роты 47-й механизированной бригады. Показал себя настоящим лидером во время наступательной операции на запорожском направлении в 2023 году. Именно его рот несколько месяцев прорывая в лоб мощную и подготовленную оборону врага, одной из первых прорвалась к Роботине, потому что командир роты всегда был с людьми и часто сам участвовал в штурмах и дрался со всеми на передовой. Это роту Ширшина можно увидеть в фильме Олега Сенцова "Реал".
За боевые заслуги Ширшин был назначен на должность заместителя командира, а затем и командира 1-го механизированного батальона 47-й бригады, в боях под Авдеевкой и Курщиной показал себя с лучшей стороны.
Ширшин всегда лично занимался эвакуацией раненых и погибших, делал все для уменьшения потерь, за что пользовался и пользуется большим уважением у своих бойцов. Для него жизнь людей и выполнение рискованных боевых задач – это не слова, это поступки, которые он выполнял не раз. Так что если он задал вопрос резко - значит, имеет на это моральное право.
Ширшин прав и по сути – так дальше воевать нельзя.
Что решить проблему, он показал готовность отречься от своего высокого статуса ради чести. Это поступок Воина и Гражданина.
Что делать?
Слова заслуживают официальной оценки.
Дальнейшие действия на Курщине планируются только после проведения After action review.
Честность и интеллект офицера заслуживают не увольнения, а наоборот - повышения в должности.