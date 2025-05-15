ВСУ показали, как уничтожили российский ЗРК "Бук-М1"
На одном из ключевых направлений фронта бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1"
Соответствующие кадры обнародовала бригада "Черный лес" Сухопутных войск ВСУ, передает RegioNews.
В результате точного попадания состоялся фейерверк от детонации БК.
"Благодаря обнаружению разведчиками "Черного леса" удалось уничтожить российский многофункциональный ЗРК средней дальности "Бук-М1" стоимостью ~$10 млн", - говорится в сообщении к видео.
Напомним, на одном из операционных направлений операторы подразделения "Балиста" ССО ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" стоимостью $45 млн. Также ударные дроны спецназовцев сожгли РСЗО "Ураган-1".
За сутки ВСУ ликвидировали более 1200 россиян, уничтожили танки, арту и системы ПВОВсе новости »
14 мая 2025, 12:20Сырский озвучил потери России в 2025 году
14 мая 2025, 07:10На Юге нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК "Тор-М2"
13 мая 2025, 17:05
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
Немедленно в укрытия: ОВА сообщила о подготовке РФ к ракетному удару по Сумам
15 мая 2025, 15:57Бюджет потерял более полумиллиарда: СБУ разоблачили экскеровщиков Запорожьеоблэнерго на растрате средств
15 мая 2025, 15:35В Украине – резкий рост заболеваемости корью: где больше всего больных
15 мая 2025, 15:24В Киеве наркоторговец поджег дверь в собственную квартиру: что ему грозит
15 мая 2025, 15:15В Ужгороде 20-летний юноша обокрал магазин техники более чем на 500 тысяч гривен
15 мая 2025, 15:10На Полтавщине произошло ДТП с велосипедистом: его госпитализировали
15 мая 2025, 14:50В Ровно показали вышиванки погибших на войне военных
15 мая 2025, 14:48Вражеский дрон вызвал масштабный пожар на Сумщине
15 мая 2025, 14:35В Херсоне в результате артобстрела погибла 49-летняя женщина
15 мая 2025, 14:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев