Воины ССО поразили новейший российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн

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На одном из операционных направлений операторы подразделения "Балиста" ССО ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Также ударные дроны спецназовцев сожгли РСЗО "Ураган-1"

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что "Бук-М3" является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

Во время проведения специальной разведки воины ССО обнаружили "Бук-М3" на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1".

"После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и метко поразили цели. Комплекс БУК-М3 ориентировочной стоимостью $45 миллионов уничтожен полностью вместе с боекомплектом", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы НГУ уничтожили на Юге российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".