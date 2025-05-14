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В Украине подешевел бензин марки А-95 Однако эксперты считают, что АЗС могут "сбросить" стоимость еще больше, но не хотят это делать

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В Украине произошло снижение цен на бензин А-95. Средняя стоимость горючего на начало недели составила 54,6 гривны за литр. Это на 3 копейки меньше, чем раньше. При этом операторы АЗС имеют потенциал более существенно снизить цены, считают эксперты.

По мнению аналитиков, до конца недели стоимость А-95 на заправках существенно не изменится. Причиной называют стабильную торговлю нефти эталонной марки Brent в коридоре 60-64 доллара за баррель. Однако самые большие сети АЗС хотят высокой маржинальностью компенсировать снижение спроса на горючее, а потому не будут спешить снижать цены.

Эксперты объяснили, что в мае спрос на бензин снизился, если сравнивать с апрелем. Именно поэтому ожидать существенного снижения цен не стоит.

Напомним, ранее аналитик Александр Сиренко говорил, что в мае будут предпосылки для уменьшения стоимости бензина. В частности, эксперт объяснял это тем, что в апреле подешевела нефть, а также подорожало евро.