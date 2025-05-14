14:55  13 мая
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13:13  13 мая
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
14:30  13 мая
ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
14 мая 2025, 03:20

Бензин А-95 подешевел, но не существенно: почему АЗС в Украине не спешат сбавлять цены

14 мая 2025, 03:20
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине подешевел бензин марки А-95 Однако эксперты считают, что АЗС могут "сбросить" стоимость еще больше, но не хотят это делать

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В Украине произошло снижение цен на бензин А-95. Средняя стоимость горючего на начало недели составила 54,6 гривны за литр. Это на 3 копейки меньше, чем раньше. При этом операторы АЗС имеют потенциал более существенно снизить цены, считают эксперты.

По мнению аналитиков, до конца недели стоимость А-95 на заправках существенно не изменится. Причиной называют стабильную торговлю нефти эталонной марки Brent в коридоре 60-64 доллара за баррель. Однако самые большие сети АЗС хотят высокой маржинальностью компенсировать снижение спроса на горючее, а потому не будут спешить снижать цены.

Эксперты объяснили, что в мае спрос на бензин снизился, если сравнивать с апрелем. Именно поэтому ожидать существенного снижения цен не стоит.

Напомним, ранее аналитик Александр Сиренко говорил, что в мае будут предпосылки для уменьшения стоимости бензина. В частности, эксперт объяснял это тем, что в апреле подешевела нефть, а также подорожало евро.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены бензин
В Украине подорожала земля: в какой области дороже всего
24 апреля 2025, 04:10
В Украине подорожали однокомнатные квартиры: где дешевле, а где самое дорогое жилье
16 апреля 2025, 20:50
В Украине ускорилась инфляция: как подорожали продукты
10 апреля 2025, 02:30
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Полная ложь: Маша Ефросинина прокомментировала заявления Ольги Фреймут о ней
14 мая 2025, 04:40
На Черниговщине легковушка влетела в отбойник: водитель скончался
14 мая 2025, 04:00
В Украине продолжают расти цены на продукты: что стало дороже
14 мая 2025, 03:50
На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила укрытия и склад БК россиян
14 мая 2025, 02:55
Украина прошла в финал Евровидения-2025
14 мая 2025, 02:30
Сухопутные войска ВСУ сбили 180 российских дронов
14 мая 2025, 00:35
Работа и перспективы: в Укроборонпроме начали проводить собеседования с украинцами за границей
14 мая 2025, 00:15
Призвал сменить власть и "топил" за россиян: в Виннице судили фаната РФ, поддерживавшего войну против Украины
13 мая 2025, 23:55
Недоразумение из-за сексуальной ориентации: в Днепре суд рассматривал дело о травле школьницы
13 мая 2025, 23:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »