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В Украине может подешеветь топливо. Это связывают с ценами на нефть

Об этом сообщает agronews, передает RegioNews.

На украинских АЗС цены остаются нестабильными. В частности, из-за колебаний мировых рынков нефти и внутренних экономических факторов. Однако в мае украинцы могут ожидать понижения стоимости топлива.

Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко отметил, что в первой половине апреля на мировом рынке стремительно подешевела нефть. При этом по отношению к гривне подорожало евро. Это та валюта, за которую наши трейдеры покупают ресурс на европейском рынке. Эксперт считает, что цены на АЗС должны опуститься.

Кроме того, с 1 мая в Украине заработает закон о добавлении 5% биоэтанола в бензин. Поскольку нефтяная составляющая подешевела, это может привести к всеобщему удешевлению бензина.

Следует отметить, что, по данным портала Минфин, в Украине в среднем сейчас такие цены на топливо: