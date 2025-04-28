В Украине подешевеет бензин - когда
В Украине может подешеветь топливо. Это связывают с ценами на нефть
Об этом сообщает agronews, передает RegioNews.
На украинских АЗС цены остаются нестабильными. В частности, из-за колебаний мировых рынков нефти и внутренних экономических факторов. Однако в мае украинцы могут ожидать понижения стоимости топлива.
Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко отметил, что в первой половине апреля на мировом рынке стремительно подешевела нефть. При этом по отношению к гривне подорожало евро. Это та валюта, за которую наши трейдеры покупают ресурс на европейском рынке. Эксперт считает, что цены на АЗС должны опуститься.
Кроме того, с 1 мая в Украине заработает закон о добавлении 5% биоэтанола в бензин. Поскольку нефтяная составляющая подешевела, это может привести к всеобщему удешевлению бензина.
Следует отметить, что, по данным портала Минфин, в Украине в среднем сейчас такие цены на топливо:
- бензин А-95 премиум – 58,60 гривны;
- бензин А-95 – 54,75 гривны;
- бензин А-92 – 52,53 гривны;
- дизельное топливо – 53,53 гривны;
- автогаз – 35,32 гривны.