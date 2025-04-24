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В Украине в апреле поменялась средняя стоимость земли. Стало известно, в каких регионах цена за гектар самая высокая

Об этом сообщает портал Земляк, передает RegioNews.

В апреле 2025 по стоимости сельскохозяйственной земли на первом месте Днепропетровская область: там гектар стоит 358 305 гривен. На втором месте Ивано-Франковская область – 172 336 гривен за гектар. Также в тройке лидеров Тернопольская область с ценой 162417 гривен за гектар.

В то же время в Донецкой области гектар стоит 101 047 гривен, а во Львовской - 104 046 гривен.

Кроме того, зафиксировали рекордную среднюю стоимость одного гектара. Речь идет о сумме в размере 86 665 гривен. За время работы рынка земли это второй раз, когда стоимость так значительно выросла.

Напомним, в Украине также подорожали однокомнатные квартиры. Самая дорогая средняя стоимость во Львове и Ужгороде – 65 тысяч долларов, в Киеве – 63 тысячи долларов. Цена на квартиры в Украине зависит, в частности, от расстояния от фронта.