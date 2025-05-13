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13 мая 2025, 18:47

Привлекали в сексуальное рабство: в Украине разоблачили организацию, которая торговала женщинами

13 мая 2025, 18:47
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили преступников, вербовавших молодых женщин для сексуального рабства. "Вербовка" происходила обманом и шантажом

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая вербовала молодых женщин для эксплуатации в Украине и за рубежом. Тех, кто не соглашался с интимом, впоследствии шантажировали.

По данным следствия, девушек 18-25 лет нанимали для сопровождения мужчин на публичных мероприятиях. Когда несколько таких встреч проходили, потерпевшие теряли бдительность. После этого злоумышленники давали им "клиентов", плативших организаторам за сексуальные услуги. По принуждению они вступали с женщинами в половые отношения.

Если женщина отказывалась от такой "работы" – ее анкету с фото выкладывали в закрытый телеграмм-канал с тысячами подписчиков. На этом канале давали сексуальные сервисы. Если девушка хотела удаления анкеты, ей приходилось сотрудничать с преступной организацией на их условиях.

"Оборудование действовало во всех крупных областных центрах Украины и Польши и приносило организаторам минимум пять миллионов гривен в месяц. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадало не менее 50 украинских девушек", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области перекрыли канал торговли людьми. Жительница Волынской области вербовала женщин в возрасте от 18 до 35 лет для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границей. Ее задержали, когда она пыталась переправить через государственную границу 22-летнюю украинку.

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