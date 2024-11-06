Во Львовской области засудили фермера по обвинению в торговле людьми: детали дела

Суд во Львовской области вынес приговор основателю ОО «Крыша над головой» и СОК «Карпатские Газды» Василию Загородному. Мужчина заставлял переселенцев, живших в его приюте, работать бесплатно на ферме

Приговор вынес Стрыйский горрайонный суд, передает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Как указано в материалах дела, в сентябре 2022 года обвиняемый нанял на работу супругов переселенцев, обещая им определенные условия труда. Зато он заставлял их бесплатно работать на собственном участке, обеспечивая работу фермы "Карпатские газды".

В суде мужчина свою вину признал и подтвердил, что действительно заставлял супругов работать бесплатно.

Суд признал Василия Загородного виновным в торговле людьми по ч. 2 ст. 149 УК и назначил 5 лет лишения свободы. Суд уволил его от наказания с испытательным сроком на 2 года. Этот приговор может быть обжалован в апелляции.

Ферма "Карпатские Газды" работает в селе Загорное на Стрыйщине. В 2022 году хозяин местной козьей фермы Василий Загородный предложил сотрудничество переселенцы из Алчевска Екатерине Тарасенко, которая известна "Козьей фермой двух Екатерин". Вместе они создали ферму крафтовых сыров "Карпатские Газды" и приютов для переселенцев "Крыша над головой" в Дашаве.

Напомним, в 2023 году полицейские сообщили 43-летнему фермеру из Стрыйского района Львовской области о подозрении в трудовой эксплуатации и торговле людьми. По данным правоохранителей, фермер не оплачивал работу работников, а лишь снабдил их местом для проживания в помещении фермы и частично продуктами.