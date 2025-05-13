Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка вербувала молодих жінок для експлуатації в Україні та за кордоном. Тих, хто не погоджувався на інтим, згодом шантажували.

За даними слідства, дівчат 18-25 років наймали для супроводу чоловіків на публічних заходах. Коли декілька таких зустрічей відбувались, потерпілі втрачали пильність. Після цього зловмисники давали їм "клієнтів", які платили організаторам за сексуальні послуги. Примусом вони вступали з жінками у статеві стосунки.

Якщо жінка відмовлялась від такої "роботи" - її анкету з фото викладали в закритий телеграм-канал з тисячами підписників. На тому каналі пропонували сексуальні послуги. Якщо дівчина хотіла видалення анкети, їй доводилось продовжувати співпрацювати зі злочинною організацією на їх умовах.

"Оборудка діяла у всіх великих обласних центрах України та Польщі й приносила організаторам щонайменше пʼять мільйонів гривень на місяць. За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Київщині перекрили канал торгівлі людьми. Жителька Волинської області вербувала жінок віком від 18 до 35 років для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном. Її затримали, коли вона намагалась переправити через державний кордон 22-річну українку.