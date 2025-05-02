В апреле под обстрелами в Херсоне родились 12 младенцев

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В течение апреля в перинатальном центре Херсона на свет появились 12 младенцев – четверо мальчиков и восемь девочек

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.

"Поздравляем семьи с пополнением и желаем малышам счастливого будущего в мирном украинском Херсоне", – говорится в сообщении.

В то же время власти призвали родителей позаботиться о временном пребывании малышей в более безопасных регионах до стабилизации ситуации в Херсонской общине.

Напомним, в марте в перинатальном центре Херсона на свет появилось 14 младенцев.

Также сообщалось, что в Харькове с начала войны родилось более 8 тысяч малышей.