В Одесской области умерла долгожительница, которая пережила Голодомор
В Одесской области, в городе Подольск, 6 мая скончалась 106-летняя Стратулат Лидия Францевна
Об этом сообщил в Facebook Подольский краеведческий музей, передает RegioNews.
Как отмечается, Лидия Францевна родилась в далеком 1919 году, прошла через ад Голодомора, пережила войны, тяжелые времена, потери и не потеряла главного – человечности, тепла сердца и веры в добро. Первого мая ей исполнилось 106 лет.
Отец и младшая сестра женщины умерли во времена Голодомора 1933 года.
Большую часть своей жизни она проработала бухгалтером на строительном предприятии.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области исчезла 13-летняя девушка.
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