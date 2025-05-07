В Одесской области умерла долгожительница, которая пережила Голодомор

фото: Подольский горсовет

В Одесской области, в городе Подольск, 6 мая скончалась 106-летняя Стратулат Лидия Францевна

Об этом сообщил в Facebook Подольский краеведческий музей, передает RegioNews.

Как отмечается, Лидия Францевна родилась в далеком 1919 году, прошла через ад Голодомора, пережила войны, тяжелые времена, потери и не потеряла главного – человечности, тепла сердца и веры в добро. Первого мая ей исполнилось 106 лет.

Отец и младшая сестра женщины умерли во времена Голодомора 1933 года.

Большую часть своей жизни она проработала бухгалтером на строительном предприятии.

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