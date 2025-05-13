На Юге нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК "Тор-М2"
Воины НГУ продолжают эффективно работать на Юге Украины. В этот раз под точным ударом оказался российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.
"Благодаря слаженным действиям разведки и операторов БпЛА, противнику нанесен существенный урон", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн.
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