Минус техника и солдаты: Генштаб обнародовал потери РФ по состоянию на 13 мая
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1070 российских захватчиков, а также уничтожили 62 артсистемы и 14 ББМ противника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 968 тысяч солдат.
Напомним, за прошедшую неделю ВСУ ликвидировали около 9080 оккупантов и 1921 единицу вооружения и военной техники российских захватчиков.
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