Эпическое уничтожение: ВСУ поразили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн
На одном из направлений фронта разведчики бригады "Черный лес" уничтожили дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3"
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Отмечается, что "Бук-М3" - это одно из ключевых средств ПВО врага. Стоимость пораженной установки ПВО составляет около 45 млн долларов.
"Этот "фейерверк" от детонации БК ― следствие точного попадания в современный мобильный ЗРК средней дальности "Бук-М3" армии врага. Выявлен разведчиками "Черного леса", поражен дружественными подразделениями", ― говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Луганской области воины 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили пусковую установку российского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3".
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