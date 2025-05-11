фото: ГПСУ

В Сумской области бойцы 5-го пограничного отряда уничтожили восемь российских беспилотников-камикадзе

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"В результате профессиональной работы пограничникам удалось ликвидировать БПЛА типа "молния" и 7 FPV-дронов, 1 из которых на оптоволокне", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 мая российская армия запустила по Украине 108 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 60 вражеских дронов, еще 41 — локационно потеряны.