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07 мая 2025, 13:43

На Ровенщине массово отравили бездомных собак

07 мая 2025, 13:43
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фото: скриншот с видео ITV media group
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В Остроге на Ровенщине зафиксировано массовое отравление бездомных собак вблизи местного медучреждения. Информация об этом появилась в социальных сетях и шокировала горожан и работников больницы

О событии Телеканалу "ITV media group" сообщила зоозащитница и глава общественной организации "Эко-друг" Галина Шишкова, передает RegioNews.

По ее словам, речь идет, по меньшей мере, о семи погибших животных. Собаки проживали возле больницы годами, не представляли угрозы людям и даже были на попечении персонала.

После огласки к ситуации присоединился и Острожский городской совет. В больнице создана специальная комиссия для внутренней проверки.

Полиция уже обследовала территорию медучреждения — никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружено.

Несмотря на это, следственные действия продолжаются. Часть животных удалось спасти благодаря быстрой реакции неравнодушных людей и ветеринаров.

Зоозащитники требуют справедливого наказания виновным.

Напомним, в Закарпатье, в селе Березово Хустского района, 43-летнему местному жителю сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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