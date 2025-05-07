На Ровенщине массово отравили бездомных собак
В Остроге на Ровенщине зафиксировано массовое отравление бездомных собак вблизи местного медучреждения. Информация об этом появилась в социальных сетях и шокировала горожан и работников больницы
О событии Телеканалу "ITV media group" сообщила зоозащитница и глава общественной организации "Эко-друг" Галина Шишкова, передает RegioNews.
По ее словам, речь идет, по меньшей мере, о семи погибших животных. Собаки проживали возле больницы годами, не представляли угрозы людям и даже были на попечении персонала.
После огласки к ситуации присоединился и Острожский городской совет. В больнице создана специальная комиссия для внутренней проверки.
Полиция уже обследовала территорию медучреждения — никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружено.
Несмотря на это, следственные действия продолжаются. Часть животных удалось спасти благодаря быстрой реакции неравнодушных людей и ветеринаров.
Зоозащитники требуют справедливого наказания виновным.
Напомним, в Закарпатье, в селе Березово Хустского района, 43-летнему местному жителю сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным. Ему грозит 8 лет тюрьмы.