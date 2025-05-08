Фото: Генштаб ЗСУ

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов рассказал, что, несмотря на заявления Кремля о "режиме прекращения огня", россияне продолжают штурмы и обстрелы на ряде отрезков фронта. В частности, речь идет о Покровском, Торецком, Лиманском, Волчанском, Краматорском и Новопавловском направлениях.

"Враг менее активен, по некоторым направлениям боестолкновений утром не было. Но были активные боевые действия на ряде направлений, поэтому о каком-то перемирии мы не говорим", - говорит военный.

Он также добавил, что россияне не оставляют попыток либо пересечь трассу Покровск – Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими городами, либо выйти на трассу в Павлоград, либо помочь тем войскам, которые пытаются выйти к границе с Днепропетровской областью. При этом военный отметил, что по состоянию на данный момент врагу это не удается (а тем более до 9 мая, как они хотели).

Напомним, ранее российская сторона анонсировала прекращение боевых действий с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. При этом следует отметить, что на Пасху Кремль также говорил о перемирии, однако как говорил президент Украины Владимир Зеленский, враг нарушил перемирие 2935 раз.