"О каком-то перемирии мы не говорим": в Силах обороны подтвердили, что россияне продолжают штурмы и обстрелы
Несмотря на объявленное Кремлем перемирие, русские войска не прекращают огонь. По словам украинских защитников, россияне продолжают боевые действия по разным направлениям фронта.
Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.
Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов рассказал, что, несмотря на заявления Кремля о "режиме прекращения огня", россияне продолжают штурмы и обстрелы на ряде отрезков фронта. В частности, речь идет о Покровском, Торецком, Лиманском, Волчанском, Краматорском и Новопавловском направлениях.
"Враг менее активен, по некоторым направлениям боестолкновений утром не было. Но были активные боевые действия на ряде направлений, поэтому о каком-то перемирии мы не говорим", - говорит военный.
Он также добавил, что россияне не оставляют попыток либо пересечь трассу Покровск – Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими городами, либо выйти на трассу в Павлоград, либо помочь тем войскам, которые пытаются выйти к границе с Днепропетровской областью. При этом военный отметил, что по состоянию на данный момент врагу это не удается (а тем более до 9 мая, как они хотели).
Напомним, ранее российская сторона анонсировала прекращение боевых действий с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. При этом следует отметить, что на Пасху Кремль также говорил о перемирии, однако как говорил президент Украины Владимир Зеленский, враг нарушил перемирие 2935 раз.