11:18  08 мая
Конфликт в лицее Ровно: школьница ударила учителя циркулем
09:51  08 мая
ДТП в столице: водитель не справился с управлением и влетел в столб
05:05  08 мая
Оставили младенца на улице в сумке: родителям из Киевщины грозит до 3 лет заключения
UA | RU
UA | RU
08 мая 2025, 15:03

"О каком-то перемирии мы не говорим": в Силах обороны подтвердили, что россияне продолжают штурмы и обстрелы

08 мая 2025, 15:03
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ЗСУ
Читайте також
українською мовою

Несмотря на объявленное Кремлем перемирие, русские войска не прекращают огонь. По словам украинских защитников, россияне продолжают боевые действия по разным направлениям фронта.

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов рассказал, что, несмотря на заявления Кремля о "режиме прекращения огня", россияне продолжают штурмы и обстрелы на ряде отрезков фронта. В частности, речь идет о Покровском, Торецком, Лиманском, Волчанском, Краматорском и Новопавловском направлениях.

"Враг менее активен, по некоторым направлениям боестолкновений утром не было. Но были активные боевые действия на ряде направлений, поэтому о каком-то перемирии мы не говорим", - говорит военный.

Он также добавил, что россияне не оставляют попыток либо пересечь трассу Покровск – Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими городами, либо выйти на трассу в Павлоград, либо помочь тем войскам, которые пытаются выйти к границе с Днепропетровской областью. При этом военный отметил, что по состоянию на данный момент врагу это не удается (а тем более до 9 мая, как они хотели).

Напомним, ранее российская сторона анонсировала прекращение боевых действий с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. При этом следует отметить, что на Пасху Кремль также говорил о перемирии, однако как говорил президент Украины Владимир Зеленский, враг нарушил перемирие 2935 раз.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война
Украинские пограничники показали, как уничтожают вражескую логистику в Харьковской области
08 мая 2025, 15:08
Оккупанты атаковали автомобиль на Харьковщине: ранены три женщины
08 мая 2025, 12:23
Украина провела с партнерами переговоры о 30-дневном перемирии
08 мая 2025, 11:50
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
На Буковине пограничники задержали экстремальных туристов с Харьковщины
08 мая 2025, 15:59
В Тернопольской области мужчина проломил потолок чужого жилья и похитил два телевизора
08 мая 2025, 15:50
В Черкассах мужчину приговорили к заключению за уклонение от мобилизации
08 мая 2025, 15:42
В Купянске российский дрон попал в атовку коммунальщиков: есть пострадавшие
08 мая 2025, 15:32
Бригада "Месть" ликвидировала загоравших на бронетехнике россиян
08 мая 2025, 15:10
Украинские пограничники показали, как уничтожают вражескую логистику в Харьковской области
08 мая 2025, 15:08
"Укрпочта" выпустила марку ко Дню матери
08 мая 2025, 14:46
Хищение средств на детском саду: в Киевской области объявили о подозрении подрядчику
08 мая 2025, 14:40
К 12 годам лишения свободы приговорили жителя Херсона, который служил оккупантам и пытался попасть в ВСУ
08 мая 2025, 14:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »