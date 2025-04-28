Фото из открытых источников

Уже во вторник, 29 апреля, на станции метро Крещатик будут ремонтные работы. Специалисты будут проверять эскалатор

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

29 апреля на станции метро "Крещатик" начнется плановый капитальный ремонт эскалатора №1. Это тот эскалатор, который ведет к Аллее Героев Небесной Сотни. Работы продлятся до июня этого года.

Что планируется:

эскалатор полностью разберут;

демонтируют лестничное полотно, перила, редуктор, тяговые цепи и другие детали;

каждый элемент эскалатора проверят на износ и соответствие техническим требованиям.

Следует также напомнить, что станции метро в Киеве во время воздушных тревог работают в качестве укрытия. При входе в метрополитен нужно иметь удостоверение личности (паспорт или другой документ). Проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. У входа размешивается контакт полиции. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери.