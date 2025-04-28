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Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Трускавец
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28 апреля 2025, 06:10

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Трускавец

28 апреля 2025, 06:10
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фото: Укрзализныця
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"Укрзализныця" из-за роста пассажиропотока назначила традиционный дополнительный поезд №159/160 Киев — Трускавец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что так больше пассажиров смогут добраться до курортного Трускавца в удобные даты. Дополнительный поезд будет курсировать 9 и 11 мая.

График:

  • отправление из Киева - 10:16, в Трускавец - прибытие в 19:37.
  • обратно – отправление из Трускавца в 09:03, прибытие в Киев в 19:11.

"В составе поезда — пассажирские вагоны купейного типа, но с сидячими местами. Обращаем внимание: нечетные номера мест — у окна, парные — у прохода", — пояснили в "УЗ".

Купить билеты на этот дополнительный рейс можно в мобильном приложении, на официальном сайте УЗ и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, ранее из-за роста пассажиропотока "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс популярного поезда №213/214 Киев - Ужгород - Киев.

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