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05 мая 2025, 14:00

Пограничники нанесли сокрушительные удары по позициям оккупантов на Сумщине

05 мая 2025, 14:00
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фото: ГПСУ
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На Сумском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда наносят сокрушительные удары по россиянам

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что российские оккупанты понесли значительные потери.

"В результате точных ударов уничтожены вражеские укрытия, блиндажи, средства связи, транспорт и личный состав противника, являющиеся законными целями Сил обороны Украины. Каждый вылет украинских дронов — это целенаправленный удар по вражеской логистике и укреплениям", — говорится в сообщении.

Напомним, на Сумском направлении расчет FPV-бригады "Стальная Граница" уничтожил два вражеских укрытия российских пилотов БпЛА.

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