Работает ГУР: разведчики показали, как уничтожают оккупантов на Запорожье
За неделю работы на Запорожском направлении воины подразделений активных действий ГУР МО Украины сожгли гору вражеского смертоносного железа и ликвидировали десятки российских штурмовиков
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Всего спецназовцы уничтожили и поразили:
транспортные средства ― 37 единиц;
бронированные машины ― 25 единиц;
танки ― 2 единицы;
минометы ― 7 единиц;
артиллерийские системы ― 19 единиц;
БпЛА (ударные и разведывательные) ― 9 единиц;
системы связи ― 5 единиц;
средства РЭБ/РЭР ― 6 систем.
Также разведчики нанесли успешные удары по более чем 150 инженерно-фортификационным сооружениям российских оккупантов, уничтожили 24 пехотинцев и нанесли врагу санитарные потери в количестве 128 захватчиков.
"Горы железа и уничтожены московиты - результаты боевой недели от воинов ГУР. Борьба продолжается!", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях разведчики уничтожили РЛС "Гармонь-М" и бронетехнику россиян на Запорожье.