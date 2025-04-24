Работает ГУР: разведчики показали, как уничтожают оккупантов на Запорожье

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За неделю работы на Запорожском направлении воины подразделений активных действий ГУР МО Украины сожгли гору вражеского смертоносного железа и ликвидировали десятки российских штурмовиков

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Всего спецназовцы уничтожили и поразили:

транспортные средства ― 37 единиц;

бронированные машины ― 25 единиц;

танки ― 2 единицы;

минометы ― 7 единиц;

артиллерийские системы ― 19 единиц;

БпЛА (ударные и разведывательные) ― 9 единиц;

системы связи ― 5 единиц;

средства РЭБ/РЭР ― 6 систем.

Также разведчики нанесли успешные удары по более чем 150 инженерно-фортификационным сооружениям российских оккупантов, уничтожили 24 пехотинцев и нанесли врагу санитарные потери в количестве 128 захватчиков.

"Горы железа и уничтожены московиты - результаты боевой недели от воинов ГУР. Борьба продолжается!", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях разведчики уничтожили РЛС "Гармонь-М" и бронетехнику россиян на Запорожье.