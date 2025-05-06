В Украине подпольно производили агрохимикаты. Изъята фальсифицированная продукция стоимостью 30 млн грн

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Пограничники совместно с детективами Бюро экономической безопасности прекратили деятельность подпольных цехов, где производили агрохимикаты. Изъята фальсифицированная продукция стоимостью десятки миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что группа лиц на территории Украины специализировалась на незаконном изготовлении, перевозке через границу и сбыте пестицидов, содержащих в своем составе ядовитые вещества. При этом для маркировки незаконно производимой продукции использовались фирменные наименования и логотипы известных мировых брендов компаний-производителей препаратов сельскохозяйственного назначения.

Были проведены более 20 обысков на территории Черкасской, Закарпатской и Полтавской областей по местам изготовления и хранения фальсифицированных агрохимикатов и по адресам проживания фигурантов дела.

Правоохранители изъяли более 5 000 канистр разной емкости с готовыми фальсифицированными агрохимикатами, оборудование для их производства, упаковки и т.д.

Напомним, в Кривом Роге разоблачили нелегальное производство алкогольных напитков.