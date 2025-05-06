В Україні підпільно виготовляли агрохімікати. Вилучено фальсифіковану продукцію вартістю 30 млн грн

фото: ДПСУ

Прикордонники спільно з детективами Бюро економічної безпеки припинили діяльність підпільних цехів, де виготовляли агрохімікати. Вилучено фальсифіковану продукцію вартістю десятки мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що група осіб на території України спеціалізувалася на незаконному виготовленні, перевезенні через кордон та збуті пестицидів, що містять в своєму складі отруйні речовини. При цьому для маркування незаконно виготовленої продукції використовувалися фірмові найменування та логотипи відомих світових брендів компаній-виробників препаратів сільськогосподарського призначення.

Було проведено понад 20 обшуків на території Черкаської, Закарпатської та Полтавської областей за місцями виготовлення і зберігання фальсифікованих агрохімікатів та за адресами проживання фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили понад 5 000 каністр різної ємності з готовими фальсифікованими агрохімікатами, обладнання для їх виробництва, пакування тощо.

Нагадаємо, в Кривому Розі викрили нелегальне виробництво алкогольних напоїв.