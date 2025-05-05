ВАКС арестовал экс-заместителя председателя ОП Андрея Смирнова

фото: Офис Президента

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов был взят под стражу по решению Высшего антикоррупционного суда с альтернативой внесения залога в размере 18 миллионов гривен

Об этом сообщает Transparency International Ukraine, передает RegioNews.

Отмечается, что арест произошел непосредственно в зале суда.

Смирнову инкриминируют незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн, легализацию имущества, добытого преступным путем, а также получение неправомерной выгоды в виде строительных работ стоимостью 100 тыс. грн. долларов США.

Следствие установило, что в 2019–2021 годах Смирнов приобрел недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 17 млн грн. Чтобы легализовать средства, он передал около 6,5 млн грн для строительства частных домов в курортном районе Одесской области. Право собственности на объекты оформлялось на подконтрольные юридические лица, а впоследствии – на доверенное лицо.

Также, по данным САП, в 2022 году в Смирнов обратился владелец строительной компании с просьбой повлиять на решение Антимонопольного комитета, чтобы аннулировать результаты выигранного не им тендера и обеспечить победу своей компании. В ответ он пообещал топ-чиновнику оплатить работы по строительству на 100 тыс. долларов. Смирнов, используя служебное положение, способствовал принятию выгодного решения.

Пока ему официально инкриминировано несколько статей Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Андрею Смирнову 22 мая 2024 года.

В НАБУ рассказали, что по версии следствия, чтобы скрыть приобретенное имущество , Смирнов оформил часть на своего брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Уже в конце мая при подозреваемом Андрее Смирнове внесли залог в 10 миллионов гривен.

Владимир Зеленский уволил Смирнова с должности заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака 29 марта.