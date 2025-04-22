Уголовное производство закрыли в конце 2024 года, спустя почти два года досудебного расследования

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона, которого подозревали в незаконном обогащении из-за покупки в Киеве дома и земельного участка под ним.

Об этом стало известно из ответа НАБУ на информационный запрос издания RegioNews.

"Детективы Национального бюро проводили досудебное расследование в уголовном производстве №42023000000000096 от 26.01.2023 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины. Из-за отсутствия в данном производстве доказательств для сообщения о подозрении упомянутому в обращении лицу (Павлу Халимону – ред.) или другим лицам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение – ред.), 19.12.2024 было принято решение о его закрытии", – говорится в ответе НАБУ на запрос редакции.

Это уголовное производство, как указано в документе, Национальное бюро открыло в 2023 году. Тогда СМИ опубликовали информацию, что семья Халимона в 2022 году приобрела дом с участком на Печерске в Киеве. Жилье и участок стоили 10,3 млн грн, и эта стоимость, по расчетам журналистов, могла быть занижена в пять раз. После выхода расследования Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) изучило образ жизни нардепа и его семьи и установило, что якобы на тот момент они не имели таких средств для покупки недвижимости.

Однако, судя по ответу НАБУ, в ходе досудебного расследования, проводившегося в 2023-2024 годах, детективы не нашли подтверждения этой информации и закрыли уголовное производство.