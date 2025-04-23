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23 апреля 2025, 19:07

На Волыни разоблачили работника сервисного центра МВД на взятке

23 апреля 2025, 19:07
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Фото: Сервисный центр МВД
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Правоохранители разоблачили мужчину, который "решал вопрос" в сервисном центре МВД. Он получил взятку от одного из клиентов

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Луцке 51-летнему мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Известно, что за деньги "решал вопрос" в территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел.

Это произошло в марте этого года. Он получил от гражданина более 33 тысяч гривен за то, чтобы провести процедуру постановки на учет и регистрации транспортного средства без участия и присутствия владельца. Во время обысков были обнаружены бланки справок, печати и черновые записи.

Напомним, ранее на взятке разоблачили чиновницу и ее мужа в Киевской области. Они взяли деньги за выдачу градостроительных условий и ограничений на земельный участок Киевской области. Речь идет о сумме более 200 тысяч гривен.

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