14:35  31 марта
Во Львове будут судить мужчину, который до смерти избил полицейского
14:05  31 марта
В Сумской области активизировались российские диверсанты, – ГПСУ
10:48  31 марта
Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2025, 03:20

Россияне воруют украинскую электроэнергию: за два месяца украдено уже 10 млн кВт

01 апреля 2025, 03:20
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Оккупанты не только атакуют нашу энергосистему, но и воруют электроэнергию на оккупированных территориях. Стало известно, что всего за два месяца было украдено около 10 млн кВт

Об этом сообщает Информационное сопротивление, передает RegioNews.

За март 2025 года российские оккупанты украли 10 млн кВт электроэнергии, используя украинские ветрогенераторы. В частности, в этом году россияне интегрировали 11 ветрогенераторов возле села Безимяно Новоазовского района в свою энергетическую систему.

Отмечается, что эти генераторы установили еще в конце 2000-х годов, и эта техника не имела ничего общего ни с войной, ни с РФ. Россияне запустили эти объекты после захвата территории и начали активно использовать электроэнергию для своих нужд.

По подсчету специалистов, только за февраль и март россияне получили 10 млн. кВт дополнительной энергии от украинских ветрогенераторов.

При этом следует напомнить, что РФ оккупировала 18 ГВт украинской генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшую в Европе атомную электростанцию — Запорожскую АЭС. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за три года полномасштабной войны РФ нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ электроэнергия
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
В Черкасской области из-за неосторожности со свечкой погибла женщина
01 апреля 2025, 03:07
В Ровенской области мужчина напал с ножом на сотрудника почты и украл посылки
01 апреля 2025, 02:55
На Черниговщине осудили мошенника, который обманул троих военнослужащих более чем на 600 тысяч гривен
01 апреля 2025, 02:40
На Прикарпатье спасли туристку, которая травмировалась в горах
01 апреля 2025, 02:15
Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
01 апреля 2025, 02:05
На Прикарпатье пьяный мужчина поджег дом соседа
01 апреля 2025, 01:49
В Киевской области осудили мужчину за пьяное ДТП, в котором погиб его маленький сын
01 апреля 2025, 01:33
В Винницкой области задержали дельца, который способствовал мужчинам в побеге за границу
01 апреля 2025, 01:17
Европа сократит квоты на украинскую агропродукцию: что это значит
01 апреля 2025, 01:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »