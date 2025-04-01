Иллюстративное фото

Оккупанты не только атакуют нашу энергосистему, но и воруют электроэнергию на оккупированных территориях. Стало известно, что всего за два месяца было украдено около 10 млн кВт

Об этом сообщает Информационное сопротивление, передает RegioNews.

За март 2025 года российские оккупанты украли 10 млн кВт электроэнергии, используя украинские ветрогенераторы. В частности, в этом году россияне интегрировали 11 ветрогенераторов возле села Безимяно Новоазовского района в свою энергетическую систему.

Отмечается, что эти генераторы установили еще в конце 2000-х годов, и эта техника не имела ничего общего ни с войной, ни с РФ. Россияне запустили эти объекты после захвата территории и начали активно использовать электроэнергию для своих нужд.

По подсчету специалистов, только за февраль и март россияне получили 10 млн. кВт дополнительной энергии от украинских ветрогенераторов.

При этом следует напомнить, что РФ оккупировала 18 ГВт украинской генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшую в Европе атомную электростанцию — Запорожскую АЭС. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за три года полномасштабной войны РФ нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов.