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В Украину пришло похолодание. В некоторых регионах даже выпал снег. В сети возникают "теории" о том, что из-за этого могут возвратиться массовые отключения света. В Укрэнерго объяснили, так ли это

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

По словам представителей Укрэнерго, никаких мер ограничения пока не применяется. Потребность в рациональном потреблении электроэнергии есть, поскольку специалисты производят ремонтные работы на поврежденных российскими атаками энергообъектах. Кроме того, из-за существенного похолодания в Украине возросло потребление электроэнергии.

"Ситуация дополнительно усложняется облачной погодой на части территории Украины, что приводит к низкой эффективности работы солнечных электростанций. В таких условиях просим всех потребителей — как бытовых, так и бизнес — уменьшить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно в период с 8:00 до 21:00. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему", - говорят в Укрэнерго.

Напомним, ранее в Укрэнерго говорили о том, что уровень потребления электроэнергии по состоянию на утро 7 апреля был на 16% выше, чем в предыдущий день. Людей призывают минимизировать использование мощных устройств и экономить электроэнергию.