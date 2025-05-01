Активист Сергей Стерненко показал первые фото после операции
По его словам, волонтера Сергея Стерненко прооперировали после нападения.
Об этом сообщил сам активист, передает RegioNews.
Сергей Стерненко опубликовал первое фото после нападения на него. В кадре он лежит на больничной койке. Операция прошла успешно, теперь волонтер восстанавливается.
Стерненко также рассказал, что одному из его охранников повезло еще больше, чем ему. Мужчине пуля прошила кофту, но сам он абсолютно целый. По словам активиста, это "буквальное чудо".
Напомним, на активиста Сергея Стерненко покушались днем 1 мая. По данным УП, стрелявшая в волонтера женщина получила деньги от российских спецслужб. Также известно, что она с середины апреля арендовала жилье в комплексе, где живет активист.
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