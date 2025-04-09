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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

"Среди них – 16-летний парень, отец которого погиб после жестоких пыток со стороны российских военных. Еще две сестры находились под угрозой изъятия из семьи: в школе их готовили к службе в армии РФ, а оккупанты угрожали забрать их от бабушки и передать в российскую приемную семью. Другая девочка постоянно подвергалась домогательствам со стороны российских солдат, которые вторгались в ее дом с обысками и угрожали оружием", – рассказал он.

Сейчас дети находятся в безопасности со своими родными на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее на подконтрольную Украине территорию из ВОТ Крыма, Донетчины, Луганщины и Запорожья удалось вернуть пятерых детей в возрасте от 11 до 16 лет.