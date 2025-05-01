Нападение на Стерненко: в СБУ показали фото задержанной
В СБУ сообщили, что предотвратили убийство активиста Сергея Стерненко. Правоохранители подтвердили, что нападавшая была задержана
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
По словам правоохранителей, на активиста Сергея Стерненко покушались из огнестрельного оружия. Нападала женщина. Ее правоохранители оперативно задержали на месте инцидента. Также в СБУ уже показали фото, где можно увидеть женщину с закрытым лицом.
"Продолжаются оперативно-следственные меры. О ходе ситуации будем информировать отдельно", - добавили правоохранители.
Напомним, ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. По его словам, он получил ранение, но его жизни ничего не угрожает. Сам волонтер поблагодарил СБУ за оперативную работу.
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