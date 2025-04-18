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18 апреля 2025, 20:23

Убийцы бахмутского активиста Мирошниченко вышли на свободу: суд отправил их служить в ВСУ

18 апреля 2025, 20:23
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Фото из открытых источников
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Убийцы активиста из Бахмута теперь на свободе. Суд принял решение отправить их на службу в Вооруженные силы

Об этом сообщает правозащитная организация ZMINA, передает RegioNews.

Суды удовлетворили представление в отношении двух заключенных из-за убийства бахмутского активиста Артема Мирошниченко. Об этом организации сообщили в ответ на запрос, поступивший от Славянского моего районного суда.

Таким образом, Полтавский районный суд удовлетворил представление Божковской исправительной колонии №16) об условно-досрочном освобождении осужденного Николая Барабаша. Причина – для прохождения военной службы по контракту.

Аналогичное решение принял Первомайский горрайонный суд Харьковской области по Александру Барышко. Он отбывал наказание в Первомайской исправительной колонии №117. При этом отметили, что за двумя осужденными установили административный надзор.

Справка. 29 ноября 2019 года в Бахмуте (Донецкая область) напали на 36-летнего активиста и волонтера Артема Мирошниченко. Нападающими были двое парней 16 и 17 лет. Родной брат активиста утверждал, что конфликт между ними вспыхнул из-за украинского языка.

Известно, что один нападающий напал на Артема, избил и бросил головой о плиту, а другой просто смотрел. 6 декабря, не приходя в сознание, активист скончался. Его похоронили в Бахмуте.

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